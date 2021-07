Les Belges à l'étranger - Eden Hazard placé sur la liste des transferts selon Marca

Le quotidien sportif espagnol Marca a annoncé lundi qu'Eden Hazard aurait été placé sur la liste des transferts du Real Madrid. Le capitaine des Diables Rouges, arrivée dans la capitale espagnole il y a deux ans, pourrait toutefois compter sur le soutien de Carlo Ancelotti, nouvel entraîneur de la Maison Blanche après le départ de Zinédine Zidane."Eden Hazard pourrait être l'un des acteurs du mercato estival du Real Madrid", a écrit Marca, précisant ensuite qu'Ancelotti pensait "pouvoir obtenir la meilleure version" de l'ancien joueur de Chelsea. Hazard, comme Thibaut Courtois, ont bénéficié de vacances après la défaite de la Belgique contre l'Italie (2-1) en quarts de finale de l'Euro. Le premier n'avait d'ailleurs pas pu participer à ce duel en raison d'une blessure musculaire encourue contre le Portugal en huitièmes de finale. Les deux Diables Rouges n'ont pas encore rejoint le groupe madrilène, qui a entamé sa préparation pour la prochaine saison. Le Brainois, 30 ans, n'a disputé que 43 matches pour le Real Madrid en l'espace de deux saisons plombées par de nombreuses blessures. La valeur marchande du Belge est désormais estimée à quelque 40 millions d'euros, bien loin de la somme déboursée - plus de 100 millions - par les Merengue pour l'arracher à Chelsea en 2019. Dès lors, la vente du milieu de terrain offensif, sous contrat jusqu'en juin 2024, constituerait une perte conséquente pour un club déjà contraint à une cure d'austérité à cause de la pandémie et de la rénovation du stade Santiago Bernabeau. (Belga)

