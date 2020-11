Les Belges à l'étranger - Eden Hazard rejoue et Thibaut Courtois concède un penalty face à Villarreal

Samedi après-midi, Eden Hazard a effectué son grand retour avec le Real Madrid après avoir manqué les rencontres internationales en raison d'un test positif au Covid-19. Le capitaine des Diables et Thibaut Courtois ont partagé les points face à Villarreal (1-1) lors de la 10e journée de Liga.Il n'a fallu attendre que 2 minutes de jeu pour assister à l'ouverture du score de la tête de Mariano Diaz pour le Real Madrid, à la suite d'un quiproquo lié à une éventuelle position de hors-jeu de Lucas Vazquez au début de l'action. Avec un Eden Hazard bien en jambes, le Real Madrid a ensuite bien géré la première mi-temps, sans être inquiété par Villarreal. En deuxième mi-temps, alors que Zinédine Zidane remplaçait Eden Hazard par Vinicius, ce sont les changements effectués par Unai Emery qui ont changé la donne. Samuel Chukwueze, entré au jeu à la place de Carlos Bacca (65e) était fauché par Thibaut Courtois dans la surface. Gerard Moreno se chargeait de transformer le penalty (76e). C'est Villarreal qui s'offrait les plus grosses occasions de la deuxième mi-temps, via un Gerard Moreno un rien maladroit. A la 91e, l'attaquant japonais Takefusa Kubo, prêté à Villarreal par le Real Madrid, se heurtait à Thibaut Courtois qui réalisait ainsi son premier arrêt de la rencontre. Au terme d'un match au sommet un peu pauvre en occasions, les deux équipes rentrent donc avec un point chacune. Au classement, Villarreal garde la deuxième place du classement avec 18 points, le Real Madrid reste quatrième avec 16 unités en 9 matchs joués. En Turquie, Kévin Mirallas et Gaziantep l'ont emporté 0-1 à Denizlispor grâce à un but de Kenan Ozer (26e). Le Liégois était titulaire et a quitté la pelouse à la 91e minute. Au classement, Gaziantep monte à la 4e place avec 14 points alors que Denizlispor reste 20e avec 5 points. (Belga)