Les Belges à l'étranger - Eden Hazard retrouve le chemin des filets lors de la victoire du Real Madrid à Alavés

Titulaire samedi soir à Alavés, Eden Hazard a marqué le troisième but du Real Madrid, victorieux 1-4 au Pays basque lors de la 20e journée de Liga. C'est le deuxième goal du Brainois cette saison en championnat.Après des goals de Casemiro (15e) et Karim Benzema, d'une superbe frappe croisée (41e), Eden Hazard a retrouvé le chemin des filets en championnat, une première depuis le 31 octobre. Parfaitement bien lancé dans la profondeur par Toni Kroos, le capitaine des Diables Rouges a contrôlé le cuir avant de tromper le portier adverse (45e+1). Après la réduction de l'écart signée Joselu (59e), le Real a marqué un quatrième but grâce à l'inévitable Benzema (70e). Eden Hazard est lui descendu à la 63 minute de jeu. Les Madrilènes, qui restaient sur un partage à Osasuna, reviennent provisoirement à quatre longueurs de l'Atlético Madrid, qui accueille Valence dimanche. Les Colchoneros comptent toutefois deux rencontres de moins que leur rival madrilène. Alavés est 17e avec 18 points, soit une longueur au-dessus de la zone rouge. (Belga)