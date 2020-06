Les Belges à l'étranger - Eden Hazard sort à la 61e, touché à la cheville droite

L'attaquant belge du Real Madrid Eden Hazard a été remplacé à la 61e minute du match contre Eibar dimanche, visiblement à nouveau gêné par sa cheville droite.Hazard, qui revenait d'une fracture à cette même cheville pendant le confinement, était aligné d'entrée aux côtés de Karim Benzema et de Rodrygo dans le onze du Real pour le grand retour des hommes de Zinédine Zidane après la pandémie, ce dimanche contre Eibar. Il a débuté la rencontre, a délivré une passe décisive à Sergio Ramos pour le deuxième but madrilène, et a ensuite été remplacé par Vinicius (61e) alors que le Real menait 3-1., avant de poser une poche de glace sur sa cheville, a-t-on pu apercevoir sur la retransmission télé. L'attaquant international belge (29 ans) a connu une difficile première année au Real Madrid: il a subi une fracture de la cheville début décembre 2019, est revenu début février, mais s'est aussitôt blessé au même endroit, le 22 février, lors d'un match de Liga contre Levante. Au total, il a manqué 24 matches sur blessures cette saison au Real. Après son opération aux Etats-Unis le 5 mars, la presse espagnole tablait sur une absence d'entre deux et trois mois, mais le joueur n'aura raté quasiment aucun match puisque la Liga s'est arrêtée le 12 mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. "Après deux mois d'arrêt, j'ai besoin de plus de travail physique et avec le ballon, donc j'espère seulement être prêt pour le prochain match", avait commenté le Belge le 18 mai dernier, de retour à l'entraînement. (Belga)