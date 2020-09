Les Belges à l'étranger - Emond égalise contre Saint-Etienne et assure un point à Nantes

Après avoir été mené de deux buts, le FC Nantes a partagé l'enjeu contre Saint-Etienne dimanche dans le cadre de 4e journée du championnat de France. A peine monté au jeu (85e), Renaud Emond a inscrit le second but des Canaris (86e, 2-2). Au classement, les Verts lâchent leurs premiers points de la saison mais conservent la première place du classement devant Rennes grâce à une meilleure différence de buts (10 points). Nantes est 14e (5 points).Lancés par l'ouverture du score rapide d'Adil Aouchiche (2e, 0-1), les Stéphanois pensaient qu'ils pouvaient faire aussi bien que lors de leur déplacement victorieux au Vélodrome il y a trois jours. Lorsque Yvann Macon a doublé l'écart (66e, 0-2), les Verts se sont retrouvés sur un nuage mais les Nantais n'ont pas abdiqué. Grâce à Moses Simon (71e, 1-2), ancien joueur de La Gantoise, et Emond (86e, 2-2), les Canaris ont mené à bien leur course poursuite. Sur un coup franc contré par le mur stéphanois, le ballon a terminé sa course sur le poteau gauche et Edmond, qui venait de faire son entrée, n'a plus eu qu'à reprendre pour tromper Alban Lafont (86e, 2-2). Aux Pays-Bas, l'Ajax n'a pas trébuché face à Waalwijk et à sa colonie belge (3-0). Dusan Tadic (10e, 1-0) et Zakaria Labyad (34e, 2-0) avaient déjà mis les Ajacides à l'aise quand Luuk Wouters, le défenseur adverse, a été exclu (68e). Lisandro Martinez a alourdi la marque (73e, 3-0). Chez les perdants, Anas Tahiri, qui était capitaine, et Ahmed Touba ont joué tout le match, Lennerd Daneels a été remplacé (61e) et Thierry Lutonda est monté au jeu (72e). Au classement, l'Ajax compte six points comme Heerenveen, le PSV et Vitesse. Waalwijk est dernier avec aucun point. (Belga)