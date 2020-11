Les Belges à l'étranger - Fin de l'incroyable série des joueuses de l'Olympique lyonnais

Les joueuses du Paris Saint-Germain ont infligé la première défaite en championnat de la saison à l'équipe de l'Olympique lyonnais 1-0, vendredi soir. Le but de Marie-Antoinette Katoto, dès la 10e minute, a même mis fin à près de quatre ans d'invincibilité de Lyon dans le championnat de France. La Red Flame Janice Cayman, qui dispute sa 2e saison à Lyon, est restée sur le banc toute la rencontre.Ce revers a mis fin à une série de 80 matchs de championnat sans défaite. La dernière remontait au 12 décembre 2016. Ce jour-là, c'était déjà le PSG qui s'était imposé et là encore sur le score minimal de 1-0. Lyon est septuple vainqueur de la Ligue des champions et a notamment remporté les cinq dernières éditions. Grâce à cette victoire, le PSG s'est emparé de la tête du championnat avec 25 points en 9 matchs devant Lyon 24. Bordeaux, 3e, n'en compte que 14. . (Belga)