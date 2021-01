Les Belges à l'étranger - Foket et Faes battus à Lille dans les arrêts de jeu

Le Stade de Reims, avec Thomas Foket et Wout Faes, a été battu sur le fil à Lille lors de la 20e journée de Ligue 1 dimanche (1-1). C'est l'ancien Gantois Jonathan David qui a offert la victoire aux Lillois avec son troisième but de la saison.Arber Zeneli ouvrait le score en première période (36e) pour les Rémois avant que Jonathan Bamba n'égalise en seconde mi-temps (48e). Il a ensuite fallu attendre les arrêts de jeu pour que l'ancien attaquant de La Gantoise, Jonathan David, ne débloque la situation pour les Lillois. Wout Faes et Thomas Foket ont tous deux joué toute la rencontre, Thibault De Smet n'a pas décollé du banc. Au classement, Reims stagne à la 15e place de Ligue 1 alors que Lille revient à hauteur du Paris Saint-Germain, victorieux 1-0 face à Angers samedi, avec 42 points. Lyon compte deux points de moins mais accueille Metz dimanche à 21h. Au Portugal, le Moreirense d'Anthony D'Alberto, qui a joué tout le match, l'a emporté 0-1 face au Nacional Madère. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Steven Vitoria (78e). Moreirense remonte donc à la 7e place de Liga NOS avec 17 points alors que le Nacional est douzième avec 13 unités. (Belga)