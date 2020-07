Les Belges à l'étranger - Fulham bat Cardiff et fait un pas vers la finale des barrages d'accession pour la PL

Fulham s'est imposé 0-2 à Cardiff lundi soir lors des demi-finales aller des barrages d'accession pour la Premier League. Quatrièmes à l'issue des 46 journées de Championship, la D2 anglaise, les Londoniens devront confirmer jeudi pour accéder à la finale. Dennis Odoi est monté à la 94e minute du match pour les Cottagers.Joshua Onomah a débloqué le marquoir du Cardiff City Stadium à la 49e minute grâce à un magnifique slalom au sein de la défense galloise (0-1, 49e). Dans les arrêts de jeu, Neeskens Kebano, ancien joueur de Charleroi et de Genk, a doublé l'avance des siens d'un coup franc direct à l'entrée de la surface (0-2, 90e+1). Une fois la victoire acquise, Scott Parker a fait monter le défenseur belge Dennis Odoi alors qu'il ne restait qu'une poignée de secondes à jouer. Dimanche, Swansea s'est imposé 1-0 contre Brentford dans l'autre duel. Les matches retour se tiendront respectivement mercredi et jeudi avant la finale prévue à Wembley le 4 août. Le vainqueur accompagnera Leeds, champion, et West Bromwich Albion, son dauphin, en Premier League. (Belga)