Les Belges à l'étranger - Grâce à Philippe Rommens, buteur, Go Ahead Eagles crée la surprise et fait tomber l'Ajax

Après 7 victoires de rang en championnat, l'Ajax s'est incliné 2-1 dimanche à Deventer face aux Go Ahead Eagles lors de la 24e journée d'Eredivisie.Avec Philippe Rommens, titulaire comme à l'habitude, Go Ahead Eagles ouvrait le score après 18 minutes de jeu par l'intermédiaire d'Inigo Cordoba. Juste avant la mi-temps, c'est Rommens lui-même qui doublait la mise et inscrivait pour l'occasion le premier but de sa carrière en Eredivisie (45e+2). En deuxième période, on croyait l'Ajax relancé quand Steven Berghuis réduisait l'écart (64e) mais le score ne changeait plus. Rommens, seul Belge sur la feuille de match, a joué toute la rencontre. Au classement, les Ajacides, toujours leaders avec 57 points, voient le PSV, vainqueur 1-2 face au Sparta Rotterdam, revenir à deux petites longueurs. Go Ahead Eagles (12e) se donne de l'air en bas de classement et compte désormais 26 points soit 7 de plus que le Fortuna Sittard, 16e et barragiste. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.