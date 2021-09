Les Belges à l'étranger - Jan Vertonghen et Benfica continuent leur sans-faute

Le Benfica de Jan Vertonghen, une nouvelle fois titulaire samedi, continue son petit bonhomme de chemin dans le championnat du Portugal grâce à sa victoire 1-3 sur la pelouse du Vitoria Guimaraes. C'est la septième victoire en autant de rencontres pour les Lisboètes.Depuis son retour de blessure, Jan Vertonghen a presque tout joué pour Benfica. Il a une nouvelle fois été présent lors des 90 minutes ce samedi. Deux des trois buts ont été inscrits par l'ancien Gantois Roman Yaremchuk (30e et 41e). Grâce à cette victoire, Benfica trône en tête du championnat avec 21 points sur 21, soit quatre d'avance sur Porto. En France, Strasbourg et Matz Sels recevaient Lille dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Le champion de France en titre s'est imposé 1-2. Sels a joué toute la rencontre dans les rangs strasbourgeois, alors qu'en face, Amadou Onana est entré en jeu à la 82e minute, à la place de l'ancien Gantois Jonathan David, auteur des deux buts de son équipe. Au classement, Lille dépasse son adversaire du jour et compte désormais 11 points. Un peu plus tôt, aux Pays-Bas, Lois Openda et son club de Vitesse étaient accrochés sur leur pelouse par le Fortuna Sittard 1-1. Sur le banc au coup d'envoi, l'attaquant est rentré au jeu au début de la seconde mi-temps. (Belga)