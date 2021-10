Les Belges à l'étranger - Jan Vertonghen et Benfica qualifiés après prolongations en Coupe du Portugal

Jan Vertonghen et son club de Benfica se sont imposés 1-2 après prolongations samedi soir en 32es de finale de la Coupe du Portugal. Les Lisboètes étaient opposés au club de deuxième division Trofense.Après les matchs de la Belgique en Ligue des Nations, Jan Vertonghen était bel et bien présent dans le onze de base de Benfica. Le défenseur central a disputé l'ensemble de la rencontre qui a vu son club prendre le meilleur sur l'actuel 14e de deuxième division portugaise. Les visiteurs pensaient tenir leur qualification grâce au but inscrit par Everton à la 21e minute de jeu, mais Trofense revenait au score à dix minutes du terme par l'entremise de Pachu qui ramenait les deux équipes à égalité. Les deux équipes filaient en prolongation et les Lisboètes émergeaient à la suite du but d'André Almeida après quatre minutes dans la première prolongation (94e). Benfica est le club le plus titré en Coupe du Portugal avec 26 victoires, Braga est le tenant du titre. (Belga)