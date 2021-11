Les Belges à l'étranger - Jason Denayer et Lyon assurent le minimum à Montpellier

Lyon et Jason Denayer ont ramené les trois points de leur déplacement à Montpellier en s'imposant 0-1 grâce à un but de Lucas Paqueta peu après le quart d'heure de jeu dans leur rencontre comptant pour la 15e journée de Ligue 1 dimanche. Un succès qui permet aux Gones de revenir à la 7e place du classement avec 22 points.Sur le banc lors de la rencontre arrêtée contre Marseille la semaine dernière, Jason Denayer effectuait son retour dans le onze de base lyonnais. Le numéro 5 des Gones a disputé l'intégralité de la rencontre qui a vu son équipe prendre les trois points grâce au 6e but en championnat du Brésilien Lucas Paqueta (17e, 0-1). Dans le même temps, le PSV est allé partager 1-1 sur le terrain d'Heerenveen lors de la 14e journée de Eredivisie. Sur le banc au coup d'envoi, Yorbe Vertessen est entré en jeu pour le PSV à la 68e, alors que le score était de 0-1 pour les siens grâce à Carlos Vinicius (13e). Rami Al Hajj a ramené les deux équipes à égalité peu avant le dernier quart d'heure (74e, 1-1). Au classement, à cause de ce partage, avec 31 points, le PSV accuse désormais deux unités de retard sur l'Ajax Amsterdam, leader. (Belga)