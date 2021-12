Les Belges à l'étranger - Jason Denayer marque avec Lyon avant de quitter la pelouse sur blessure

Jason Denayer et l'Olympique Lyonnais ont partagé l'enjeu 2-2 dimanche soir pour le match de clôture de la 17e journée de Ligue 1. Titulaire, le Diable Rouge s'est illustré en marquant le premier but des siens, mais a été remplacé pour blessure juste avant la mi-temps.Une nouvelle fois titulaire dans la défense des Gones, Jason Denayer lançait parfaitement le match de Lyon en prenant le meilleur sur la défense bordelaise lors d'un corner. Grâce à sa reprise de la tête, il faisait trembler les filets pour la troisième fois de la saison (29e, 0-1). Une avance de courte durée, puisque son coéquipier Malo Gustavo ramenait Bordeaux dans le match en trompant son propre gardien (36e, 1-1). Cinq minutes plus tard, Lyon repassait devant par l'entremise de Thiago Mendes (41e, 1-2). Juste avant la mi-temps, Denayer était moins heureux puisqu'il devait céder sa place à la 44e minute sur blessure. Les Girondins revenaient une nouvelle fois au score avant l'heure de jeu grâce Alberth Elis (58e, 2-2). Avec ce partage, Lyon occupe la 12e place en championnat avec 23 points. Dans le même temps, en Italie, la Juventus s'est imposée 2-0 à domicile contre la Genoa pour le compte de la 16e journée de Serie A. Koni De Winter est resté sur le banc pour les Bianconeri, alors que Zinho Vanheusden a disputé les 17 dernières minutes du côté de la Genoa. Grâce à cette victoire, la Juventus grimpe à la 5e place avec 27 points. La Genoa est 18e avec 10 unités. (Belga)