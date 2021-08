Les Belges à l'étranger - Jeremy Doku forfait pour les deux prochains matchs de Rennes et incertain pour les Diables

Jeremy Doku, blessé aux ischio-jambiers, est fofait pour les deux prochains matchs de Rennes, jeudi contre Rosenborg en barrages retour de la Conference League et dimanche à Angers en Ligue 1, a confirmé l'entraîneur breton Bruno Genesio mercredi en conférence de presse."Jeremy est forfait pour les deux matches qui arrivent, le match retour contre Rosenborg (jeudi) et le match Angers (dimanche). On fera un point dans les dix, quinze jours pour voir comment la blessure évolue", déclare Bruno Genesio. "Il y a une lésion musculaire à l'ischio. Pour l'instant, on attend de voir comment ça va évoluer. Je pense que ça évoluera favorablement. On fera un point d'ici quinze jours. On a la chance d'avoir une trêve internationale, donc d'avoir du temps. On en saura un peu plus d'ici dix, quinze jours quant au délai de reprise mais je suis assez optimiste". Jeremy Doku, sorti juste avant la mi-temps du match contre Nantes dimanche, devrait dès lors également manquer les prochains matchs des Diables Rouges, qui affrontent l'Estonie le 2 septembre à Tallinn la Biélorussie le 5 septembre (à Kazan) et la République tchèque le 8 septembre au stade Roi Baudouin, en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur fédéral Roberto Martinez dévoilera sa sélection jeudi. (Belga)