Les Belges à l'étranger - Jordan Lukaku en tribunes pour être arrivé en retard à la réunion, explique son entraîneur

Jordan Lukaku a regardé le choc de la 34e journée du championnat d'Italie entre la Juventus et la Lazio (2-1), lundi, depuis les tribunes comme punition pour être arrivé en retard à la réunion technique, a expliqué l'entraîneur de la Lazio, Simone Inzaghi après la rencontre."Ce n'est rien de sensationnel", a expliqué Inzaghi, cité par le Corriere dello Sport. "Il y a des horaires, c'est un sport collectif. Jordan a commis une erreur la semaine passée et cette semaine. Je voulais envoyer un signal. Les règles doivent être respectées, il est arrivé en retard à la réunion technique". Cette défaite laisse la Lazio à la quatrième place du championnat avec 69 points, à 11 longueurs de la Juventus, alors qu'il ne reste que quatre journées à disputer. Les 'Biancocelesti' comptent 11 points d'avance sur l'AS Rome, cinquième, et sont pratiquement qualifiés pour la prochaine ligue des Champions. Depuis la reprise, Jordan Lukaku était jusqu'ici toujours monté sur le terrain, six fois comme remplaçant et une fois comme titulaire. (Belga)