Les Belges à l'étranger - Kevin De Bruyne élu par ses pairs Joueur de l'Année en Premier League, comme l'an dernier

Kevin de Bruyne a été élu pour la seconde année consécutive meilleur joueur de la Premier League anglaise de football par le syndicat des footballeurs professionnels (PFA). Le milieu de terrain offensif de Manchester City et des Diables Rouges a remporté le championnat d'Angleterre avec Manchester City et a atteint la finale de la Ligue des Champions cette saison.De Bruyne, 29 ans, rejoint Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo et Gareth Bale comme les seuls joueurs à avoir été élus par leurs pairs à deux reprises. Seuls Henry (2003 et 2004) et Ronaldo (2007 et 2008) avaient obtenu ce prix deux saisons consécutives avant KDB. "Vous voulez gagner tous les trophées en tant qu'équipe et celui-ci est probablement le plus important en tant qu'individu", a déclaré De Bruyne. "Être élu par vos concurrents, par des joueurs avec lesquels vous êtes en compétition à chaque match - pour vous choisir, cela en dit long. Quand vous avez ces choses, vous pouvez les montrer à vos enfants et leur dire : "Regardez, c'est ce que papa faisait quand il était plus jeune". Eden Hazard, en 2015 avec Chelsea, est le seul autre joueur belge à avoir reçu ce prix de Joueur PFA de l'Année qui est attribué depuis 1974. Phil Foden, le coéquipier de De Bruyne à Manchester City, a été élu dimanche talent de l'année. (Belga)