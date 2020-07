Les Belges à l'étranger - L'AC Milan (Alexis Saelemaekers) partage avec l'Atalanta

L'ouverture de la 36e journée de Serie A offrait vendredi soir une belle affiche avec le déplacement de l'Atalanta, et Timothy Castagne sur le banc au coup d'envoi, 2e, à l'AC Milan, 5e, et Alexis Saelemaekers titulaire. Ce duel entre deux formations invaincues depuis la reprise du Calcio qui a suivi l'interruption due au coronavirus, s'est soldé par un partage 1-1, score acquis à la pause. Un coup franc brossé, pleine lucarne du Turc Calhanoglu a donné le ton dès la 14e minute. Le 18e but du Colombien Zapata a remis les équipes à égalité (34e).Donnarumma, le gardien de Milan, avait retardé l'échéance en repoussant le penalty de Malinovsky, l'ancien Genkois (26e). Plus rien n'allait être marqué en seconde période. Timothy Castagne est monté au jeu à la 69e du côté bergamasque. Dans la même minute Saelemaekers est lui descendu du terrain au sein de la formation de l'AC. Au classement, l'Atalanta, 75 points, revient à 5 unités de la Juventus (80) qui ponctuera la journée dimanche soir et peut être sacrée champion en cas de victoire sur la Sampdoria. Milan reste 6e avec 60 points à une longueur de l'AS Rome. (Belga)