Les Belges à l'étranger - L'AC Milan aligne une troisième victoire, Saelemaekers s'accroche avec Sarri

L'AC Milan a remporté un troisième match d'affilée dimanche face à la Lazio , qui était également invaincue après deux journées (2-0) Les buts ont été inscrits par Leao (45e) et Zlatan Ibrahimovic (67e), qui était monté au jeu en même qu'Alexis Saelemakers (61e). A la fin de la rencontre, le Diable rouge a été pris à partie par Maurizio Sarri, le coach romain.La tension était à son comble à San Siro après le coup de sifflet final. Sarri est entré sur le terrain et s'en est pris à Saelemaekers : "Tu dois montrer du respect!", a crié à plusieurs reprises le coach au visage du joueur belge. L'entraîneur de la Lazio, très nerveux, a également été expulsé par l'arbitre. Plusieurs joueurs se sont précipités au milieu du terrain, dont Lucas Leiva, ce qui a nécessité l'intervention du teammanager romain. Puis, est arrivé Ibrahimovic, qui s'est expliqué avec Sarri. Après quelques secondes, le calme est revenu. Le milieu espagnol de la Lazio, Pedro, a pris Ibrahimovic dans ses bras, et Sarri s'est éloigné, visiblement en colère. Déjà pendant la rencontre, il y avait eu des tensions avec Saelemaekers. Après la rencontre, au micro de DAZN, le diffuseur du championnat italien, Sarri a expliqué que Saelemaekers avait "fait un geste qu'on ne fait pas à des personnes plus âgées. Puis Ibra l'a amené pour s'excuser. Ce sont des choses qui arrivent sur le terrain, rien de particulier." (Belga)