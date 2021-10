Les Belges à l'étranger - L'AC Milan, avec Saelemaekers, s'impose à l'Atalanta

L'AC Milan, avec Alexis Saelemaekers pendant 90 minutes, s'est imposé 2-3 à l'Atalanta dimanche dans le match de clôture de la 7e journée du championnat d'Italie. Les Rossoneri retrouvent la deuxième place avec 19 points, deux de moins que Naples (1er) et deux de plus que l'Inter Milan (3e). L'Atalanta est 8e (11 points)Stefano Pioli a de nouveau laissé Olivier Giroud sur le côté, optant pour le trio Saelemaekers-Diaz-Rafael Leao en soutien d'Ante Rebic. En défense, Simon Kjaer et Davide Calabria, qui a ouvert la marque après 28 secondes (0-1), étaient à nouveau titulaires. Milan a doublé l'écart par Sandro Tonali, qui a profité d'une erreur de Remo Freuler (43e, 0-2). À la reprise, le coach de l'Atalanta a effectué plusieurs changements mais cela n'a pas empêché les Rossoneri de faire le trou par Rafael Leao (76e, 0-3). L'équipe de Bergame a malgré tout continué à espérer arracher un point mais a dû patienter avant de réduire son retard sur penalty par Duvan Zapata (86e, 1-3) et par Mario Pasalic (90e+2, 2-3). Aux Pays-Bas, le PSV a fait une bonne affaire en battant le Sparta Rotterdam 2-1. Ibrahim Sangaré (82e, 1-0) et Ryan Thomas (86e, 2-0) ont donné l'avance au club d'Eindhoven et Mario Engels a réduit le retard des visiteurs (90e, 2-1). Chez les vainqueurs, Yorbe Vertessen est monté au jeu (87e) et Maxime Delanghe, le gardien réserve, est resté sur le banc. Dans l'autre camp, Michaël Heylen a joué tout le match. Au terme de la 8e journée, le PSV (16 points, 2e) revient à un point de l'Ajax Amsterdam, battu 0-1 à domicile plus tôt dans la soirée par Utrecht. Le Sparta est à l'autre bout du classement: 16e avec 6 points. Au Portugal, Jan Vertonghen et Benfica, qui restaient sur une série de sept victoires, se sont fait surprendre par Portimonense à domicile (0-1) Avec 21 points, les Benfiquistes restent leaders au terme de cette huitième journée mais ils ne comptent plus qu'un point d'avance sur le FC Porto et le Sporting. Le but de Lucas Possignolo (66e, 0-1) permet à Portimonense de se hisser en 5e position (14 points). En Allemagne, Nathan De Medina a joué 77 minutes de la défaite de Bielefeld contre le Bayer Leverkusen (0-4). Patrick Schick (24e, 57e), Moussa Diaby (18e) et Kerem Demirbay (90e+2) ont marqué pour le Bayer, qui a profité de la défaite du Bayern Munich pour rejoindre les Bavarois en tête. Les deux clubs comptent 16 points. L'Arminia est 16e. (Belga)

