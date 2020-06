Les Belges à l'étranger - L'Atalanta avec Timothy Castagne fait chuter la Lazio

L'Atalanta Bergame a fait chuter la Lazio Rome 3-2, mercredi soir en match de la 27e journée de la Serie A italienne de football, la première depuis l'arrêt provoqué par le Covid-19. Timothy Castagne est monté au jeu à la 69e minute alors que le score était de 2-2. La Lazio n'avait plus perdu en championnat depuis le 25 septembre (1-0 à l'Inter). Sa série de 21 rencontres sans défaite a donc pris fin. Au classement, la Lazio, 2e, laisse filer la Juventus. Elle compte 4 points de retard (62 contre 66) sur les Turinois vainqueurs à Bologne (0-2), lundi. L'Inter suit à la 3e place avec 58 points et l'Atalanta à la 4e, synonyme de Ligue des champions, grâce à ses 54 unités.La Lazio a pourtant très rapidement fait le break à Bergame. L'équipe au sein de laquelle Silvio Proto est demeuré sur le banc et Jordan Lukaku est monté au jeu à la 76e, menait 0-2 après onze minutes et des réalisations signées De Roon (contre son camp, 5e) et Milinkovic-Savic (11e). Cela n'a pas suffi. Gosens (38e), l'ex-Genkois Malinovsky (66e) et Palomino (80e) ont renversé la tendance de manière aussi inattendue que méritée. . (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.