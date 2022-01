Les Belges à l'étranger - L'Atalanta en quarts de finale de la Coupe d'Italie, Venise et Daan Heymans éliminés

Finaliste la saison dernière, l'Atalanta s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie mercredi au détriment de Venise (2-0). Luis Muriel (12e) et l'ex-Genkois Joakim Maehle ont inscrit les buts du club de Bergame. Chez les visiteurs, Daan Heymans est monté au jeu (62e).L'Atalanta a dominé la première période mais Luca Lezzerini a contré des tentatives de Matteo Pessina, Giuseppe Pezzella et Remo Freuler. Le gardien vénitien a toutefois été battu par Muriel, qui a marqué après un contrôle douteux avec la partie supérieure du bras, jugé régulier par l'arbitre, qui n'a pas visionné les images. En seconde période, Venise a été plus dangereux mais suite à une glissade de David Schnegg, Maehle s'est retrouvé avec un boulevard devant lui et a assuré la qualification après une combinaison avec Mario Pasalic (88e). Les autres duels des huitièmes de finale : Naples/Fiorentina et AC Milan/Genoa (13 janvier), Juventus/Sampdoria et Lazio/Udinses le 18 janvier, Sassuolo/Cagliari et Inter/Empoli le 19 janvier et AS Rome/Lecce le 20 janvier. (Belga)