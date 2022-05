Les Belges à l'étranger - L'Atletico, avec Carrasco, a pris le large à Elche et validé son ticket pour la C1

En allant s'imposer 0-2 à Elche, l'Atletico Madrid, avec Yannick Carrasco pendant 80 minutes, a assuré sa place à la prochaine la Ligue des Champions. A deux journées du terme, les Rojiblancos occupent la troisième place avec 67 points, six de plus que le Betis Séville (5e) en ayant l'avantage dans les confrontations directes. Elche est 14e (39 points).A la mi-temps, l'Atlético menait au score grâce à un but de Mateus Cunha, qui a repris du droit un centre de Renan Lodi (28e, 0-1). A la reprise, les deux hommes ont failli refaire le même coup. Mais les Colchoneros ont dû patienter avant d'asseoir leur succès Par Rodrigo De Paul sur une passe d'Antoine Griezmann (62e, 0-2). (Belga)