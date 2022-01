Les Belges à l'étranger - L'Atlético, avec Carrasco, partage à Villarreal

L'Atlético Madrid a arraché un partage 2-2 à Villarreal, dimanche, dans le cadre de la 20e journée du championnat d'Espagne de football. Yannick Carrasco a disputé l'ensemble de la rencontre pour les 'Colchoneros' et se trouvait à l'origine du but égalisateur de son équipe.L'Atlético Madrid a ouvert le score grâce à l'un des buts du week-end: après avoir récupéré le ballon au milieu du terrain, Angel Correa n'hésitait pas et a tentait sa chance depuis le rond central, lobant le gardien Geronimo Rulli (10e). Le gardien madrilène Jan Oblak repoussait un penalty de Gerard Moreno (23e). Le Slovène négociait ensuite mal un coup franc excentré, à la récupération Pau Torres égalisait (29e). En seconde période, Alberto Moreno donnait l'avantage à Villarreal (58e). A la 67e minute, Carrasco débordait sur la gauche et centrait, Rulli repoussait le tir de Correa, mais ne pouvait rien sur la tentative de Geoffrey Kondogbia. Kondogbia écopait ensuite d'un deuxième jaune, laissant ses équipiers finir la rencontre à dix (90e+2). L'Atlético occupe la troisième position de la Liga avec 33 points. Villarreal, qui restait sur cinq succès de suite, est huitième avec 29 points. (Belga)