Les Belges à l'étranger - L'Atlético, avec un but de Carrasco, s'impose largement à Osasuna

L'Atlético Madrid s'est imposé 0-5 à Osasuna, mercredi, lors de la 29e journée du championnat d'Espagne de football. Monté en fin de rencontre, Yannick Carrasco a inscrit le 5e but des 'Colchoneros'.Joao Felix a inscrit un doublé (27e). L'Atlético a creusé l'écart en fin de rencontre grâce à trois joueurs montés au jeu: Llorente (79e), Morata (82e) et donc Carrasco (88e). Le Diable Rouge avait fait son apparition à la 84e minute. Il a profité d'un assist de Llorente pour marquer son premier but depuis son retour à l'Atlético en janvier. L'Atlético prend provisoirement la quatrième place avec 49 points, un de plus que la Real Sociedad (qui joue jeudi) et que Getafe. Les 'Colchoneros' restaient sur trois partages de suite. Leur dernier succès remontait au 23 février contre Villarreal. Lors de la reprise, ils avaient partagé 1-1 à Bilbao. Osasuna est onzième (35 points). (Belga)