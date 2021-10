Les Belges à l'étranger - L'Atlético de Carrasco enfonce encore un peu plus le Barça

Samedi soir, l'Atlético Madrid a battu le FC Barcelone, 2-0, dans l'affiche de la 8e journée de Liga. Yannick Carrasco était titulaire pour les Colchoneros.L'Atlético a pris le contrôle de la rencontre en première mi-temps. Lemar a ouvert le score sur un service de Luis Suarez à l'issue d'une combinaison collective (1-0, 23e), et les deux joueurs ont inversé les rôles pour le deuxième but, marqué par Suarez (2-0, 44e). Yannick Carrasco, titulaire, a été remplacé à la 81e minute par Renan Lodi. Le FC Barcelone, où Ronald Koeman suivait le match des tribunes, suspendu après son exclusion face à Cadiz, poursuit son début de saison compliqué et pointe à la 9e place avec 12 points en 7 rencontres. L'Atlético met la pression sur le Real Madrid avant sa rencontre avec l'Espanyol dimanche, en revenant à hauteur des leaders avec 17 points. (Belga)