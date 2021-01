Les Belges à l'étranger - L'Atlético Madrid s'impose de justesse à Eibar 1-2 et conforte sa place de leader

L'Atlético Madrid, avec Yannick Carrasco toute la rencontre, a dominé Eibar 2-1 sur le fil jeudi lors de la 19e journée du championnat d'Espagne. Les Colchoneros comptent désormais 44 points et confortent leur première place. Ils possèdent 7 points de plus que le Real et 10 d'avance sur le FC Barcelone, alors qu'il n'ont joué que 17 rencontres contre 18 à leurs deux rivaux.L'Atlético a été surpris sur un penalty concédé par Yannick Carrasco et transformé par le gardien serbe d'Eibar Marko Dmitrovic (12e). L'attaquant uruguayen Luis Suarez a d'abord égalisé d'une frappe limpide du droit (40e) puis offert les trois points sur un penalty en fin de match (89e). (Belga)