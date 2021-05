Les Belges à l'étranger - L'Espanyol Barcelone, avec Dimata, de retour en première division espagnole

L'Espanyol Barcelone, relégué la saison dernière en D2 espagnole, a scellé samedi sa remontée en première division après son nul 0-0 sur le terrain de Saragosse. Titularisé, Landry Dimata a joué 66 minutes.A quatre journées de la fin de la saison, les "Pericos" trônent en tête de la D2 avec 78 points, soit douze de plus que le troisième du championnat, Almeria, et sont donc assurés de leur montée. Prêté par Anderlecht pour la seconde partie de la saison, Dimata a inscrit 3 buts en 14 rencontres pour l'Espanyol. Les cinq fois où l'Espanyol a été relégué dans l'antichambre de la Liga, il n'y est jamais resté plus d'une saison avant de remonter. Majorque est 2e au classement avec 72 points, et Almeria est 3e avec 66 points. Les deux premiers de D2 espagnole sont assurés de monter en Liga, tandis que le 3e doit disputer un barrage d'accession. (Belga)

