Les Belges à l'étranger - L'Inter bloqué une nouvelle fois à domicile par la Fiorentina

L'Inter a partagé l'enjeu avec la Fiorentina mercredi dans le cadre de la 35e journée du championnat d'Italie de football (0-0). Côté milanais, Romelu Lukaku a joué toute la rencontre mais n'a pas trouvé le chemin du but, une de ses reprises s'est écrasée sur le montant. Au classement, l'Inter (73 points) reste troisième et la Fiorentina (43 points) monte à la 11e place.Antonio Conte a retrouvé trois titulaires (Lukaku, Christian Eriksen et Diego Godin), a fait débuter Lautaro Martinez sur le banc et a laissé Milan Skriniar au repos. L'Inter a directement été dangereux sur un coup franc d'Eriksen, qui a placé le ballon dans la surface de réparation. Après un mouvement de flipper, le ballon est arrivé à Lukaku, qui a mis Pietro Terracciano à contribution (5e). Le gardien de la Fiorentina s'est encore distingué en déviant en corner une reprise de Nicolo Barella (11e). Terracciano a eu plus de chance quand sur un centre d'Eriksen, Lukaku a envoyé le ballon sur le montant (18e) mais il a surtout détourné un tir du droit du Diable rouge (34e). A la reprise, Terracciano a encore dévié sur le montant une tentative d'Ashley Young, qui avait été servi par Lukaku (52e). L'Inter dominait sans parvenir à conclure. Conte a alors effectué trois changements d'un coup en lançant notamment Martinez à la place d'Alexis Sanchez (69e). Les Interistes n'ont pas arrêté de relancer la marche avant mais ils ont failli prendre un coup sur la tête quand Federico Chiesa a lancé Pol Lirola. L'Espagnol a laissé passer une grosse occasion de battre Samir Handanovic (79e). (Belga)