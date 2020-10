Les Belges à l'étranger - L'Inter et Romelu Lukaku accrochés à Donetsk

L'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk se sont quittés sur un partage 0-0 mardi en Ukraine lors de la 2e journée de la Ligue des Champions (groupe B).L'Inter a touché deux fois du bois en première période, sur un tir de Barella à la 17e et sur un coup franc de Romelu Lukaku qui a touché la transversale à la 42e. Le Diable Rouge a été accroché dans le rectangle à la 77e, mais l'arbitre n'a pas réagi. C'est le second partage d'affilée de l'Inter en C1 après le 2-2 contre Mönchengladbach mercredi dernier. Le Shakhtar, qui s'était imposé 2-3 au Real Madrid lors de la 1e journée, est en tête avec 4 points. (Belga)