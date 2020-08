Les Belges à l'étranger - L'Iran doit payer 6 millions d'euros à Marc Wilmots qui avait porté plainte à la FIFA

La Fédération iranienne de football (FFI) doit verser plus de six millions d'euros à titre compensatoire à son ancien sélectionneur national Marc Wilmots, selon une décision de la FIFA, la fédération internationale de football. La FFI va faire appel a rapporté lundi l'agence iranienne de presse.Le jugement de la FIFA a suscité de vives critiques dans les médias sportifs iraniens qui considèrent que 6 millions d'euros sont exagérés pour une demi-année de travail. Pendant sa période à la tête de la sélection, Wilmots a dirigé l'équipe nationale iranienne lors de 6 matches dont quatre de qualification en vue du Mondial 2022, et les deux derniers ont été perdus contre le Bahreïn (1-0) et l'Irak (2-1). L'ancien entraîneur des Diables Rouges, âgé de 51 ans, avait signé un contrat le 20 mai 2019 pour mener l'Iran à la Coupe du monde au Qatar. Le 4 décembre, cependant, la coopération a pris fin parce que "la fédération iranienne n'a pas respecté ses obligations contractuelles" selon Wilmots. Depuis son départ d'Iran, Marc Wilmots n'a plus entraîné. . (Belga)