Les Belges à l'étranger - La Juventus s'offre la Lazio grâce à Ronaldo et s'approche d'un nouveau scudetto

Dans le sillage de sa vedette Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé, la Juventus a fait un nouveau pas vers le titre en s'imposant contre la Lazio (2-1) lundi soir lors de la 34e journée de Serie A. Jordan Lukaku devait initialement prendre place sur le banc romain mais a finalement été envoyé en tribunes pour raisons disciplinaires, a écrit Sky Sport Italia, diffuseur du championnat.Les deux équipes ont trouvé le poteau en première période avec Sandro pour la Vieille Dame à la 11e minute et Immobile pour la Lazio peu avant la mi-temps (44e). Dès le retour des vestiaires, les Turinois ont écopé d'un penalty pour une faute de main de Bastos à l'entrée du grand rectangle. D'un tir puissant, Ronaldo a fait 1-0 (51e). Trois minutes plus tard, CR7 a doublé l'avance des siens grâce à une offrande de Paulo Dybala à la suite d'une grossière erreur défensive adverse (2-0, 54e). Le Portugais de 35 ans est devenu le premier joueur de l'histoire à compiler 50 buts en Premier League, en Liga et en Serie A. Après une transversale signée Ronaldo (66e), la Lazio est revenue dans le match grâce à l'inévitable Ciro Immobile. Après avoir subi une faute de Leonardo Bonucci, l'attaquant s'est fait justice afin de revenir à hauteur de Ronaldo au classement des buteurs (2-1, 83e). Le Portugais et l'Italien comptent chacun 30 buts au compteur. Contrairement à Jordan Lukaku, Silvio Proto était bien sur le banc de la Lazio lundi soir. Au classement, la Juventus est première avec 80 points, avec huit longueurs d'avance sur l'Inter. La Lazio pointe à la 4e place (69 pts), derrière l'Atalanta (71) mais à bonne distance de sa voisine de l'AS Rome (58). La Vieille Dame pourrait remporter son 36e titre national, le neuvième de rang, jeudi à l'occasion de son déplacement à l'Udinese. (Belga)