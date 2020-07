Les Belges à l'étranger - La Lazio, avec Jordan Lukaku en 2e période, s'incline à Lecce et voit le titre s'éloigner

Opposé à Lecce, une formation qui lutte pour sa survie en Serie A, la Lazio Rome n'est pas parvenue à éviter la défaite 2-1, mardi en ouverture de la 34e journée du championnat d'Italie de football. Ce 2e revers consécutif des joueurs de Simone Inzaghi est sans doute aussi synonyme d'adieu au titre. En attendant le résultat de la Juventus à l'AC Milan en fin de soirée, la Lazio reste 2e à 7 longueurs de la Juve alors qu'il ne lui reste plus que 7 rencontres à jouer.Jordan Lukaku est monté au jeu à la reprise alors que les deux équipes étaient à égalité (1-1). Caicedo avait donné l'avance aux visiteurs dès la 5e minute. Babacar avait égalisé pour les "Salentini" à la demi-heure. Le club des Pouilles aurait pu prendre l'avance juste avant la pause mais Mancosu a manqué la conversion de son penalty. Ce ne fut que partie remise. Dès la 47e, Lucioni signait le 2-1. Malgré tous ses efforts désordonnés, la Lazio n'a plus trouvé la faille, le gardien Gabriel signant plusieurs parades indispensables en fin de match pour préserver ce premier succès qui mettait fin à une série de six revers consécutifs. Grâce à ces 3 points, Lecce en totalise 28 et se retrouve 17e et est sauvé actuellement. La Genoa recule à la 18e place nanti de 27 unités. Les Génois accueilleront Naples mercredi soir. (Belga)