Les Belges à l'étranger - La Lazio, avec Lukaku monté au jeu, renverse la Fiorentina et reste à 4 points de la Juve

La Lazio a battu la Fiorentina 2 buts à 1, samedi, lors de la 28e journée du championnat d'Italie. Menés après le superbe but d'ouverture de Franck Ribéry (25e), les 'Biancocelesti' ont renversé la situation par Ciro Immobile (67e, sur penalty) et Luis Alberto (83e). Côté romain, Jordan Lukaku est monté à la 81e minute, Silvio Proto est resté sur le banc.Franck Ribéry a ouvert le score de fort belle manière. L'ailier français a slalomé entre Patric et Parolo avant d'ajuster Strakosha d'une frappe du droit (25e). En seconde période, une frappe enroulée de Ghezzal a été repoussée par la transversale de Strakosha. La Lazio parvenait à renverser la situation. Ciro Immobile égalisait sur penalty, sifflé pour une faute du gardien Dragowski sur Caicedo (67e). L'avant-centre porte son compteur à 28 buts cette saison et reprend ses distances avec Cristiano Ronaldo (23) au classement des buteurs. Puis Luis Alberto offrait la victoire aux Romains d'une frappe tendue de l'entrée du rectangle (83e). La Fiorentina terminait la rencontre à dix après le rouge reçu par Vlahovic pour un coup de coude sur Patric (90e+5) Battue par l'Atalanta mercredi, la Lazio (65 points) reste à quatre longueurs de la Juventus, victorieuse vendredi de Lecce (4-0) alors qu'il reste 10 journées de championnat à disputer. La Fiorentina (31 points) est treizième. (Belga)

