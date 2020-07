Les Belges à l'étranger - La Lazio coule contre l'AC Milan et offre une voie royale à la Juventus

La Lazio s'est lourdement inclinée devant l'AC Milan (0-3) samedi soir lors de la 30e journée. Les Romains abandonnent trois points importants et laissent filer la Juventus, qui compte désormais sept longueurs d'avance en tête de la Serie A. Alexis Saelemaekers a joué toute la partie pour les Milanais alors que Jordan Lukaku est lui monté au jeu à la 55e.Après la confortable victoire (4-1) de la Juventus contre le Torino en début de soirée, les Biancocelesti de Simone Inzaghi n'avaient pas le droit à l'erreur contre l'AC, où Zlatan Ibrahimovic faisait sa première apparition dans le onze de base depuis sa blessure au mollet fin mai. Privée de son buteur maison Ciro Immobile, 29 buts en championnat, et de son compère Felipe Caicedo, la Lazio n'a jamais eu son rendement offensif habituel. Les Milanais ont ouvert le score sur un tir dévié de Hakan Calhanoglu (0-1, 23e). L'équipe de Stefano Pioli a ensuite bénéficié d'un penalty après un centre de Saelemaekers arrêté par le bras d'un défenseur romain. D'un tir puissant, Ibra a doublé l'avance des siens (0-2, 34e). Monté au jeu à la place du Suédois à la mi-temps, le Croate Ante Rebic a marqué de près grâce à un assist de Bonaventura (0-3, 59e). C'est la première défaite à domicile en championnat pour la Lazio depuis mai 2019 et un revers 1-3 encaissé contre l'Atalanta Bergame. Malgré tout, les Romains possèdent toujours une avance de quatre points sur l'Inter. L'équipe de Romelu Lukaku pourrait revenir à une longueur en cas de victoire dimanche contre Bologne (12e). Quant à l'AC Milan, il grimpe provisoirement à la 6e place avec 46 points, devant Naples (7e, 45) qui accueillera l'AS Rome dimanche. (Belga)