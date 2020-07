Les Belges à l'étranger - La Lazio s'incline à nouveau, Jordan Lukaku de retour dans le onze après un an et demi

La Lazio a subi un nouveau revers en s'inclinant 1-2 contre Sassuolo, samedi, lors de la 32e journée du championnat d'Italie. Jordan Lukaku a connu sa première titularisation depuis le 20 janvier 2019.Depuis ce match contre Naples janvier 2019, Lukaku a connu des problèmes au genou qui l'ont écarté des terrains pendant de longs mois. Depuis la reprise du championnat, après l'arrêt provoqué par le coronavirus, le latéral gauche est monté au jeu à chaque fois en cours de rencontre, grappillant de plus en plus de temps de jeu. Samedi, il a fait son retour dans le onze de base, avant d'être remplacé à la pause. Sassuolo pensait avoir ouvert le score dès la 10e minute par Raspadori, mais après l'intervention du VAR, l'arbitre a annulé pour hors-jeu. La Lazio a ouvert grâce à Luis Alberto, qui a bénéficié d'un contre favorable sur un centre de la droite de Lazzari. Sassuolo a égalisé en début de seconde période par Raspadori, au terme d'un mouvement collectif (52e). Caputo a offert la victoire en fin de rencontre de la tête (90e+2). La Lazio concède une troisième défaite de rang. Les Romains restent deuxièmes avec 68 points, à 7 longueurs de la Juventus, qui reçoit en soirée l'Atalanta dans le choc de la 32e journée. Troisièmes avec 66 unités, Timothy Castagne et ses équipiers pourraient dépasser les Romains. Sassuolo (46 points) occupe la huitième place et peut rêver d'une qualification européenne. (Belga)