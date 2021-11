Les Belges à l'étranger - La Real Sociedad bloquée par Valence dans un match tendu

Réduite à dix suite à l'exclusion d'Aritz Elustondo (75e), la Real Sociedad a partagé l'enjeu (0-0) contre Valence dimanche sur son terrain dans le cadre de la 14e journée de championnat. Avec Adnan Januzaj pendant 84 minutes, les Basques ne sont pas parvenus à reprendre la première place au Real Madrid, vainqueur 1-4 à Grenade. Ils sont deuxièmes avec 29 points, un de moins que les Merengues, qui n'ont disputé que 13 rencontres.Le coach de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a retrouvé Andoni Gorosabel et Ander Guevara mais a aussi aligné Januzaj, qui a ouvert les négociations sur sa prolongation de contrat avec quelques performances étincelantes. La tension a d'emblée été maximale notamment à cause d'un duel entre Alexander Isak, l'attaquant suédois de la Real Sociedad, et Dimtri Foulquier, le latéral de Valence (6e). Les décibels ont également augmenté lorsque Januzaj s'est frotté à Jasper Cillessen (16e). Mais le gardien de Valence s'est aussi distingué par une superbe parade sur un envoi d'Isak (32e). En seconde période, la température est encore montée de quelques degrés avec l'arbitre, qui a distribué quatre jaunes et une rouge directe à la Real Sociedad et sept jaunes à Valence. Des bouteilles ont été lancées par des supporters que Mikel Oyarzabal a tenté de calmer. (Belga)