Les Belges à l'étranger - La Real Sociedad et Januzaj éliminés en Coupe du Roi

La Real Sociedad a été éliminée en huitième de finale de la Coupe du Roi, mardi, en s'inclinant 3-1 après prolongations au Bétis Séville. Monté en fin de match chez les Basques, Adnan Januzaj s'est vu refuser par le VAR le but qui aurait pu relancer le suspense.Le temps règlementaire s'est soldé par un score de un but partout. Mikel Oyarzabal a donné l'avantage à la Sociedad (13e), Sergio Canales a égalisé à la 79e. Les deux équipes ont eu un exclu: Asier Illarramendi pour les visiteurs (48e), Antonio Sanabria (76e) pour les locaux. En prolongations, Borja Igelisas a réalisé le doublé décisif (96e, 111e) avant le but de Januzaj annulé avec l'aide de l'arbitrage vidéo (116e). (Belga)