Les Belges à l'étranger - La Real Sociedad s'impose 0-1 à Cadix avec un assist de Januzaj

La Real Sociedad a aligné une sixième victoire d'affilée en championnat d'Espagne dimanche à Cadix (0-1). L'unique but de la rencontre a été marqué par Alexander Isak sur passe d'Adnan Januzaj (66e). Après 10 journées, l'équipe basque est première avec 23 points, trois d'avance sur l'Atletico Madrid, qui compte deux matches de moins.A la 66e minute, Januzaj a déposé le ballon sur la tête d'Isak pour le but de la victoire. En France, Lyon avec Jason Denayer en défense s'est imposé 0-1 à Angers grâce à un but de Tino Kadewere (80e). Pourtant en première période, Angers a montré un visage très séduisant face à un O.L. en manque de créativité mais avec un Anthony Lopes, qui a effectué trois parades, en forme. S'il a encore eu du boulot en seconde période, le gardien lyonnais n'a pas concédé de but. Par contre, Paul Bernardoni n'a eu aucune chance quand Kadewere s'est retrouvé devant lui sur un centre de Léo Dubois (80e). Au classement (11 journées), Lyon possède 20 points et se retrouve deuxième à quatre longueurs du PSG. Angers (16 points) est 11e. Aux Pays-Bas, Waalwijk et sa colonie belge a partagé l'enjeu face à Heerenveen, réduit à dix suite à l'exclusion de Sieben De Waele (43e). Les visiteurs ont tenté de conserver l'avantage qu'il avaient acquis grâce à Henk Veerman (19e, 0-1) mais Vitalie Damascan ne leur a pas permis (82e, 1-1). A Waalwijk, Anas Tahiri, capitaine, et Ahmed Touba ont joué tout le match, Cyril Ngonge a justement cédé sa place à Lennerd Danneels et Thierry Lutonda est monté au jeu (59e). Après 9 journées, Heerenveen (17 points) est 6e et Waalwijk (6 points)15e. (Belga)