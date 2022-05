Les Belges à l'étranger - La Red Flame Elena Dhont enlève le titre aux Pays-Bas avec le FC Twente

Elena Dhont a été sacrée championne des Pays-Bas de football avec le FC Twente vendredi soir. La Red Flame a marqué un but, celui de l'égalisation à 2-2, lors du dernier match de championnat gagné 2-3 à l'Ajax AmsterdamLe FC Twente était déjà assuré du titre avent la rencointre, car l'Ajax avait une différence de buts inférieure de 19 buts. Seule une victoire par dix buts d'écart au moins pouvait permettre aux Amstellodamoises de dépasser Twente et de remporter le titre. Au classement final, Twente compte 60 points contre 54 à l'Ajax. Dhont enlève à 24 ans son deuxième titre consécutif avec Twente. Elle a été absente pendant un an et demi en raison d'une fracture de la rotule. En début de semaine, Dhont a réintégré l'équipe des Red Flames. L'entraîneur Ives Serneels l'a incluse dans un groupe de 33 joueuses qui se préparent pour l'Euro. (Belga)