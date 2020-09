Les Belges à l'étranger - Le Bayern bat Dortmund en Supercoupe, s'offrant un 5e trophée en 2020

Le Bayern Munich a remporté mercredi la Supercoupe d'Allemagne contre Dortmund (3-2), son cinquième trophée en 2020 après le triplé coupe-championnat-Ligue des champions et la Supercoupe de l'UEFA. Thomas Meunier, titularisé et aligné 67 minutes, est le seul Belge à avoir joué pour Dortmund. Axel Witsel est resté sur le banc et Thorgan Hazard n'était pas disponible en raison d'une blessure à l'ischio-jambier.Joshua Kimmich a marqué le but victorieux à la 82e minute. Les Bavarois s'étaient auparavant laissé remonter, par Julian Brandt (39e) et Erling Haaland (55e), après avoir pris l'avantage rapidement en début de match par Corentin Tolisso (19e) et Thomas Müller (32e). (Belga)