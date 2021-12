Les Belges à l'étranger - Le Bayern Munich trop fort pour Wolfsburg qui enchaîne un 5e revers en championnat

Rien ne va plus à Wolfsburg qui a été défait 4-0 vendredi soir sur la pelouse du Bayern Munich vendredi pour l'ouverture de la 17e journée de Bundesliga. Sans Dodi Lukebakio absent pour raisons personnelles, les Loups ont enchaîné une 5e défaite en championnat et pointent au 12e rang avec 20 unités. Le Bayern caracole en tête avec neuf points d'avance sur Dortmund.Wolsburg alignait d'entrée presque tous ses Belges (Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx), seul Dodi Lukebakio manquait à l'appel pour raisons personnelles. Englués dans une spirale très négative avec une dernière victoire qui date du 6 novembre, les Loups ont été impuissants face au Bayern Munich, une nouvelle fois dominateur. Les Bavarois se sont imposés sur le score de 4-0 grâce à Thomas Muller (7e, 1-0), Dayot Upamecano (57e, 2-0), Leroy Sane (59e, 3-0) et l'inévitable Robert Lewandowski (88e, 4-0), qui a marqué son 43e goal en 2021, un record. Une nouvelle victoire pour le Bayern, mais surtout une nouvelle défaite pour Wolfsburg, la 5e d'affilée en championnat, la 7e toutes compétitions confondues. (Belga)