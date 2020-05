Les Belges à l'étranger - Le Hertha Berlin, avec Boyata et Lukebakio, écarte Augsbourg et reste invaincu

Le Hertha Berlin s'est imposé 2-0 face à Augsbourg samedi lors de la 29e journée de Bundesliga, jouée à huis clos. Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio étaient tous les deux titulaires avec le Hertha. Boyata a joué l'ensemble de la partie et Lukebakio a été remplacé à la 64e minute. Une troisième victoire en quatre matches pour les Berlinois depuis la reprise du championnat allemand.Dans un match assez fermé, le Hertha Berlin ouvrait le score sur sa première occasion de la rencontre. Dilrosun se jouait de la défense d'Augsbourg avant de tromper Andreas Luthe, le portier bavarois (23e). Dans les arrêts de jeu, Piatek scellait la victoire des Berlinois. Avec 10 points sur 12, les Berlinois sont toujours invaincus depuis la reprise de la Bundesliga le 16 mai dernier. Wolfsburg, avec Koen Casteels titulaire dans les buts, s'est incliné 1-2 face à Francfort. André Silva, sur penalty, avait donné l'avance à l'Eintracht en première période (27e). Après la pause, Mbabu égalisait pour les 'Loups' (58e) mais Kamada offrait la victoire à Francfort à cinq minutes du terme. Schalke 04, de son côté, poursuit sa série noire avec une onzième rencontre de suite sans victoire. Le club de Gelsenkirchen s'est incliné 0-1 face au Werder Brême. Bittencourt (32e) a inscrit le seul but de la rencontre. Monté au jeu au repos, Benito Raman n'est pas parvenu à inverser la tendance pour Schalke 04. (Belga)