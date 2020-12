Les Belges à l'étranger - Le Hertha Berlin, avec Boyata et Lukebakio, remporte le derby contre l'Union Berlin

Le Hertha Berlin s'est imposé 3-1 dans le derby face à l'Union Berlin en ouverture de la 10e journée de Bundesliga vendredi. Dedryck Boyata a joué l'intégralité de la rencontre et Dodi Lukebakio a été remplacé à la 85e minute du côté du Hertha.L'ancien joueur de Mouscron et La Gantoise Taiwo Awoniyi avait donné l'avantage à l'Union (20e) qui était réduite à dix dans la foulée après l'exclusion d'Andrich (23e). Le Hertha inversait la tendance après la pause grâce à des buts de Pekarik (51e) et Piatek (74e, 77e). Au classement, le Hertha Berlin (11 points) remonte à la 11e place. L'Union Berlin (16 points) stagne à la sixième place. (Belga)