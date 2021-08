Les Belges à l'étranger - Le PEC Zwolle de Siemen Voet s'incline à Willem II

En déplacement samedi sur la pelouse de Willem II pour la troisième journée de Eredivisie, Siemen Voet et son club de PEC Zwolle se sont inclinés 1-0. Voet a joué l'intégralité de la rencontre alors qu'Elton Kabangu est entré en cours de jeu pour Willem II et que le gardien Jorn Blondeel est resté sur le banc.Titulaire en défense pour Zwolle, Siemen Voet n'a pu empêcher son équipe de perdre 1-0 sur le terrain de Willem II. En face, Nelson Kabangu est entré à la 72e minute de jeu en lieu et place de Che Nunnely, sur le côté droit de l'attaque de Willem II. Au classement, Willem II occupe la quatrième place avec six unités alors que PEC Zwolle ferme la marche avec trois défaites en trois matchs. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.