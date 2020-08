Les Belges à l'étranger - Le PSG vient à bout de Lyon et de Denayer en finale de la Coupe de la Ligue

Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe de Ligue en France en battant l'Olympique Lyonnais vendredi aux tirs au but (6-5, 0-0 après prolongations). Jason Denayer a joué tout le match pour LyonLes deux équipes ont eu tour à tour les occasions pour marquer. Les deux gardiens ont été déterminants, Lopes à deux reprises face à Neymar et Navas sur un coup franc de Cornet. En prolongations, Lyon terminé à dix suite au rouge reçu par Rafael pour une faute sur Di Maria (118e). Aux tirs au but, Keylor Navas a détourné la tentative de Bertand Traoré, le sixième tireur lyonnais. Dans la foulée, Pablo Sarabia a offert une neuvième Coupe de la Ligue aux Parisiens. Le PSG réalise ainsi un nouveau quadruplé en France puisqu'il avait déjà remporté le Trophée des Champions en début de saison, le championnat et la Coupe de France la semaine passée contre Saint-Etienne. Septième du championnat, Lyon manque la dernière occasion de décrocher un ticket européen via les compétitions nationales. Après 23 campagnes de suite, l'OL ne sera pas européen la saison prochaine, sauf s'il gagne la Ligue des Champions. Les deux équipes vont à présent se tourner vers l'Europe. Lyon affrontera la Juventus en 8e de finale retour le 7 août à Turin après avoir gagné l'aller 1-0. Le PSG est déjà qualifié pour le 'Final 8' de Lisbonne, où il affrontera l'Atalanta le 12 août. Cette 26e finale était la dernière de l'histoire de la compétition, qui est supprimée à partir de la saison 2020/2021. Le PSG succède à Strasbourg au palmarès. (Belga)