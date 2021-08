Les Belges à l'étranger - Le PSV corrige l'Ajax avec notamment un but de Vertessen en Supercoupe

Le PSV Eindhoven a remporté la Supercoupe des Pays-Bas en battant 0-4 l'Ajax Amsterdam, samedi, à la Johan Cruijff Arena. Yorbe Vertessen a inscrit le troisième but du PSV.Le PSV avait déjà pris le large en première période grâce à deux buts de Noni Madueke (2e et 29e). L'expulsion de Nicolas Tagliafico (40e) a davantage compliqué la tâche des Ajacides. Vertessen est monté à la pause, à la place d'Eran Zahavi. A la 76e minute, le jeune attaquant belge, 20 ans, marquait d'une frappe tendue du droit après un effort sur le côté droit et un une-deux avec Cody Gakpo. Mario Götze (89e) fixait le score à 0-4. C'est la 12e victoire du PSV Eindhoven dans la Supercoupe des Pays-Bas, également appelée Johan Cruijff Schaal, qui oppose traditionnellement en début de saison le vainqueur du championnat au vainqueur de la coupe. L'Ajax ayant réalisé le doublé l'an passé, le PSV, deuxième du championnat, a été désigné comme adversaire pour cette édition 2021. (Belga)