Les Belges à l'étranger - Le PSV et Yorbe Vertessen trop forts pour Lois Openda et Vitesse

Le PSV s'est montré intraitable à domicile samedi après-midi dans le cadre de la 13e journée de Eredivisie en l'emportant 2-0 contre Vitesse Arnhem et Lois Openda, titulaire.Sur le banc au coup d'envoi, Yorbe Vertessen est monté au jeu à un quart d'heure du terme alors que les joueurs d'Eindhoven menaient déjà 2-0 grâce à Ibrahim Sangaré (19e) et Bruma (30e). Son compère en équipe nationale espoirs Lois Openda a, quant à lui, disputé l'intégralité de la rencontre. Au classement, le PSV engrange sa dixième victoire de la saison et occupe la première place avec 30 unités. De son côté, Vitesse reste 5e avec 22 points. (Belga)