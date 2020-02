Les Belges à l'étranger - Le Real accroché par le Celta Vigo pour le retour d'Eden Hazard

Eden Hazard a retrouvé une place de titulaire dans le onze du Real Madrid après plus de trois mois d'absence, dimanche à l'occasion du match de 24e journée de Liga face au Celta Vigo. Une rencontre qui s'est soldée par un partage 2-2.Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient titulaires au coup d'envoi. Hazard n'avait plus joué depuis le 26 novembre dernier en raison d'une blessure à la cheville droite, occasionnée face au Paris Saint-Germain en phase de poules de la Ligue des champions. Il avait repris le chemin de l'entraînement fin janvier. Rapidement mené après le but de Smolov (8e), le Real a égalisé par Kroos (52e). Eden Hazard a ensuite provoqué un penalty, transformé par Sergio Ramos pour faire 2-1 (65e). Le capitaine des Diables Rouges a ensuite été remplacé à la 73e minute. L'équipe de Zinedine Zidane se dirigeait vers la victoire quand Santi Mina a trompé Thibaut Courtois pour fixer le score à 2-2 à la 86e minute. Face à une équipe qui lutte pour son maintien (Vigo est 17e avec 21 points), le Real a perdu deux points dans la lutte pour le titre. Los Blancos sont leaders avec 53 points, soit un seul point d'avance sur le FC Barcelone, qui a battu Getafe 2-1 samedi. (Belga)