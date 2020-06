Les Belges à l'étranger - Le Real, avec Courtois et Hazard, s'impose à l'Espanyol et s'isole en tête

Le Real Madrid s'est imposé 0-1 à l'Espanyol Barcelone, dimanche, lors de la 32e journée du championnat d'Espagne. Cette victoire permet aux Madrilènes de compter deux points d'avance au classement sur le FC Barcelone. Thibaut Courtois et Eden Hazard, remplacé à la 63e minute, étaient titularisés pour le Real.En première période, Courtois s'est montré attentif sur un coup franc de Marc Roca (20e). Le Real a trouvé l'ouverture juste avant la pause. Isolé devant le but par une talonnade de Benzema, Casemiro a trompé Diego Lopez (45e). En seconde période, le Real a bien contrôlé, Courtois neutralisant les tentatives de Wu Lei (49e) et De Tomas (65e) alors que Benzema se heurtait à bon Diego Lopez (53e). Hazard a cédé sa place à Vinicius à la 63e minute. Le Real (71 points) s'isole en tête de la Liga, avec deux points d'avance sur le FC Barcelone, accroché 2-2 au Celta Vigo samedi. En outre, les Madrilènes bénéficient de l'avantage au niveau de la différence de buts particulière. L'Espanyol Barcelone (24 points) est lanterne rouge et compte 10 points de retard sur le premier sauvé, le Celta Vigo. (Belga)