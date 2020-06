Les Belges à l'étranger - Le Real, avec Courtois mais sans Hazard, prend la tête de la Liga

Thibaut Courtois était le seul Belge titulaire dimanche soir sur le terrain de la Real Sociedad, où le Real Madrid est venu s'imposer 1-2 en clôture de la 30e journée de Liga, un succès qui permet aux troupes de Zinedine Zidane de repasser en tête. Adnan Januzaj est monté au jeu après une heure côté basque, alors qu'Eden Hazard est resté sur le banc madrilène.Le Real obtenait un penalty à la 49e minute pour une faute de Llorente sur Vinicius. Sergio Ramos se chargeait de convertir le penalty et d'ouvrir le score. Dans les rangs de la Real Sociedad, Adnan Januzaj remplaçait Oyarzabal à la 60e. Le Belge ne tardait pas à se faire remarquer: il trompait Thibaut Courtois d'un tir lointain à la 68e, mais ce but était annulé pour un hors-jeu de Merino. Deux minutes plus tard, Karim Benzeman fit 0-2. Merino réduisait l'écart à la 83e. Les Basques poussaient en fin de match, mais rien n'y fit. Le Real empoche les 3 points et prend la tête de la Liga, devant le FC Barcelona, accroché à Séville (0-0) vendredi. Les deux grands rivaux du foot espagnol comptent chacun 65 points, les Merengue étant premiers grâce à la différence de buts. (Belga)